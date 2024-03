Calice Ligure, ultimata la messa in sicurezza della frana in via Canto di Sopra

E' stata riaperta completamente al transito dei veicoli la strada in via Canto di Sopra, colpita nei giorni scorsi da una frana che aveva portato al cedimento di un muraglione dal quale si era distaccata una consistente quantità di terra che aveva invaso la carreggiata.

Nelle scorse ore, dopo la rimozione del materiale franato, sul piede dello smottamento sono stati installati alcuni blocchi in cemento per limitare il danno

"Nei prossimi giorni saranno valutati alcuni altri interventi a seguito di diversi sopralluoghi effettuati dall’ufficio tecnico in strade e contrade" fanno sapere dal Comune, che in queste settimane di intense precipitazioni sta monitorando tutto il territorio.

"Si prega in ogni caso di prestare attenzione nei prossimi giorni in tutto il territorio comunale, a causa del protrarsi delle precipitazioni non è escluso qualche ulteriore problema" concludono.