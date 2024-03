Alpicella, auto ribaltata in via Ceresa: soccorsi mobilitati, due i feriti lievi (FOTO)

Questa mattina, attorno alle ore 10, un incidente stradale si è verificato in via Ceresa ad Alpicella, frazione del comune di Varazze. Secondo quanto riferito, un'automobile si è ribaltata per cause ancora in via di accertamento.

L'evento ha richiamato sul posto una massiccia risposta da parte delle autorità e dei soccorritori locali. Tra questi, i vigili del fuoco, la Croce Rossa di Stella, l'equipaggio dell'automedica e la polizia locale hanno lavorato sinergicamente per affrontare la situazione di emergenza.

All'interno del veicolo incidentato si trovavano due persone, entrambe rimaste incastrate nell'abitacolo deformato. Le operazioni di estrazione sono state delicate e complesse, richiedendo l'intervento professionale e coordinato delle squadre di soccorso.

Dopo che i due sono stati estratti dal veicolo sono quindi stati ricoverati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona non in gravi condizioni ma per i controlli di rito e le medicazioni del caso.