Anteas organizza due corsi di "Memory Training" per gli over 55

Anteas, insieme al Distretto Socio-Sanitario 6 Valle Bormida e ai comuni di Cairo Montenotte e Carcare, organizza due corsi di Memory Training rivolti alla popolazione adulta over 55. Tale scelta nasce dalla volontà di aiutare ad affrontare le difficoltà di memoria che spesso le persone di questa fascia d'età, in particolare gli anziani, lamentano nel contesto della loro vita quotidiana.

"Si tratta di un intervento psicologico di stimolazione cognitiva che consiste nel favorire l'apprendimento o il mantenimento di informazioni mediante tecniche che forniscono un supporto cognitivo al processo di immagazzinamento dell'informazione e al suo recupero, agevolando così una riorganizzazione delle loro capacità", spiegano da Anteas.

"Il 'Memory Training' parte dalla considerazione che, al pari di un muscolo, la memoria abbia bisogno di essere allenata per mantenersi "efficiente" ed elastica. Pertanto, risulta fondamentale fornire al soggetto strumenti che possa utilizzare nelle situazioni in cui solitamente lamenta un cattivo funzionamento rispetto alla capacità di ricordare".

"Occorre quindi stimolare le capacità cognitive durante questa fase della vita mediante tecniche ed esercizi opportuni e mirati. Da qui l'importanza di utilizzare strategie adeguate per memorizzare e ricordare meglio le informazioni - concludono da Anteas - Infatti, il dato empirico su cui si basa il 'Memory Training' è che le funzioni cognitive di soggetti anziani normali, che presentano cioè i naturali cambiamenti dovuti all'età, se debitamente stimolate attraverso interventi che agiscano sulle capacità ad esse relative, possono essere mantenute se non potenziate".

I corsi si svolgeranno secondo il seguente calendario: Circolo Ieri Giovani, piazza Abba angolo fratelli Francia a Cairo Montenotte, con inizio martedì 26 marzo alle ore 15. Per informazioni, telefonare a Giuliano al 345 5662870; Centro Polifunzionale, via del Collegio a Carcare, con inizio martedì 26 marzo alle ore 16:30. Per informazioni, telefonare a Daniela al 340 2492395.