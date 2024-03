La liguria protagonista a Iseo in fiore con l'alassina Renata Cantamessa e i fiori di Ravera Bio di Albenga

L’Amministrazione Comunale di Iseo, il Centro Turistico Sassabanek e PromAzioni360- Loretta Tabarini, vi danno il benvenuto a “ISEO IN FIORE ”, un evento e un’occasione unica di esplorazione e ispirazione, dove il lago d’Iseo diventerà la cornice perfetta per celebrare la natura e la creatività.

La manifestazione, destinata a diventare il classico appuntamento primaverile dedicato ai fiori e al verde, si svolgerà sabato 23 e domenica 24 marzo nella splendida location di Sassabanek, arricchita per l’occasione con stand espositivi florovivaistici, artigianali e artistici, attività ludiche, riciclo creativo e rispetto ambientale a tema natura e biodiversità.

Tante le proposte, a partire dalle acconciature floreali del

concorso “HO SOLO FIORI PER LA TESTA ”, che inviterà i visitatori ad indossare e farsi fotografare, con elementi vegetali sul capo, sentir “cantare“ gli alberi e i fiori,salire in carrozza, gli spettacoli e i laboratori, le visite guidate alle Torbiere, lo show cooking degli studenti del CFP Zanardelli e tante, tante curiosità .

Da segnalare in particolare gli aperitivi con degustazione di fiori

commestibili delle aziende Tastee.it e Ravera bio di Albenga con Claudio Porchia, presidente dei Ristoranti della Tavolozza di Sanremo e direttore del Festival della cucina con I fiori di Alassio che si svolgerà il proamo mese di aprile.

Domenica la presentazione del libro “Capouccetto Green “ di Renata Cantamessa -La Fata Zucchina - completerà la sezione dedicata ai bimbi d famiglie

Due i convegni in programma al Centro accoglienza delle Torbiere: sabato “Sulle ali delle farfalle”: grazie ad immagini e riprese, si andrà alla scoperta della

fantastica storia di farfalle e falene con la naturalista Ambra Butifar.

Domenica saranno invece il biologo Dario Furlanetto, i botanici Enzo Bona e Glauco Patera, insieme all'arboricoltore Alberto Fulvio Bramati – con la partecipazione del sindaco di Iseo Marco Ghitti, del presidente della Riserva delle Torbiere Flavio Bonardi e del direttore Nicola Dalla Torre – a parlare dei “Parchi storici del comprensorio camuno-sebino: alberi, fiori, cultura”.



Sempre domenica, alle 14.15 Renata Cantamessa, nota come Fata Zucchina, presenterà “Cappuccetto green - ecofavole nel piatto”1°classificato sezione Narrativa, Premio Internazionale “E. Volterrani”.



All'interno di “ISEO IN FIORE ” è prevista un'area dedicata ai bambini, con laboratori e proposte, il Baby Birba junior funny contest e i giochi in legno di una volta. L'evento avrà un'anteprima con “Aspettando Iseo in Fiore”, due feste serali in piazza, venerdì 22 e sabato 23, con il gruppo Maracaibo e Dj set di Radio Bruno.