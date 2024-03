Samp, vincere a Bari per sognare in grande. Pirlo: "È tutto nelle nostre mani"

"Dobbiamo iniziare a pensare che possiamo fare qualcosa in più, però il nostro obiettivo non cambia: come ho sempre detto la partita più importante è quella successiva". Andrea Pirlo indica la strada da seguire alla sua Sampdoria, reduce da due successi consecutivi che hanno rilanciato le ambizioni dei blucerchiati.

Alle 16.15 Kasami e compagni saranno di scena al "San Nicola" di Bari contro i padroni di casa guidati in panchina dall'ex Beppe Iachini, tecnico che proprio alla guida della Samp centrò la promozione in Serie A vincendo i playoff nel 2012: "Dovremo dare continuità alle vittorie precedenti, che altrimenti non conteranno nulla - ha spiegato Pirlo alla vigilia del match odierno - tutti sappiamo che tipo di allenatore è Iachini, dell'impronta che dà alla squadra. Loro sono solidi, hanno qualità e parecchie soluzioni, ma noi dovremo fare la partita perché è troppo importante chiudere prima della sosta con una vittoria per poi lavorare meglio. Vincere ci consente di poter ambire a qualcosa: è tutto nelle nostre mani".

Contro i biancorossi pugliesi non ci sarà Esposito, andato nuovamente ko: "Non ce lo spieghiamo, è arrivato da infortuni, ha cicatrici che non sono niente di grave ma gli lasciano intoppi che non lo tengono nella miglior condizione - ha sottolineato l'allenatore doriano - c'è però la sosta, al rientro credo potrà essere a disposizione".

Tra i convocati tornano a disposizione Murru, Verre e Benedetti. Notizie positive che seguono quelle provenienti dall'ambito societario dopo l'accordo raggiunto tra Manfredi e Ferrero: "La società è sempre stata serena nei nostri confronti, ci ha sempre spiegato cosa succedeva quindi non abbiamo mai avuto paura" il pensiero del mister sulle vicende del club.

E proprio alla Sampdoria, in conclusione, Pirlo ha dedicato parole al miele: "Allenarla è motivo di orgoglio, mi piacerebbe rimanere qui molti anni".

PROBABILI FORMAZIONI

BARI (3-4-1-2): Brenno; Matino, Di Cesare, Vicari; Dorval, Maita, Benali, Ricci; Sibilli; Nasti, Puscas.

ALLENATORE: Giuseppe Iachini.

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Depaoli, Yepes, Kasami, Barreca; De Luca, Alvarez.