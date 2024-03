Savona, ponte Ruffino chiuso ma i pedoni ignorano i divieti. Ordinanza della polizia municipale

“Preso atto delle segnalazioni pervenute dalla ditta esecutrice – è scritto nell'ordinanza - circa il perdurare del passaggio di pedoni che utilizzano impropriamente il ponte Ruffino, nonostante il medesimo sia oggetto degli interventi, costituendo situazione di pericolo sia per l'utenza stessa, sia per il personale di cantiere”.

Viene così disposta la chiusura del gli accessi al ponte che dovrà essere fatta in modo che i pedoni non possano entrarvi, per tutto il periodo di attività del cantiere prevista fino al 30 giugno, sia dal versante di via Cimarosa e dalla passeggiata V. Tobagi.