Segnalazioni di maltrattamenti animali e illeciti ambientali: nuovo servizio delle Guardie EcoZoofile di Gadit odv

QUESTO LINK vi permetterà di compilare la vostra segnalazione in modo dettagliato e preciso, per consentire alle Guardie EcoZoofile di intervenire tempestivamente.

Le segnalazioni anonime o con dati incompleti non verranno accettate. I dati raccolti verranno gestiti nel rispetto della normativa sulla privacy.

Le Guardie EcoZoofile sono pubblici ufficiali e operano con decreto prefettizio, pertanto nell’esercizio delle loro funzioni agiscono come agenti di polizia giudiziaria e amministrativa sono presenti in provincia di Savona e Imperia, con i distaccamenti operativi nei territori comunali di Albenga, Borghetto Santo Spirito e nell’Imperiese a Diano Marina. La vostra segnalazione verrà vagliata nel minor tempo possibile per garantire la tutela degli animali e dell'ambiente.