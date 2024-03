Si terrà stasera, domenica 17 marzo, l'incontro a Finale in Sala Gallesio con il deputato della Lega Francesco Bruzzone e con l’assessore regionale Alessio Piana in cui si parlerà delle novità per la prossima stagione di caccia .

Dalle ore 20.30 saranno illustrati dai presenti, in un incontro aperto a tutti, le regole e il calendario venatorio della prossima stagione e la proposta di modifica della legge 157/92.