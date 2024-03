Grifone d'attacco per evitare la terza sconfitta di fila. Con la Juve Gila vuole provarci e prepara il tridente

Ripensando al Genoa ammirato quest'anno al "Ferraris" contro Inter, Milan e Juventus e Roma - senza dimenticare la recente prestazione a "San Siro" contro i nerazzurri - la speranza che i rossoblu riescano a mettere in difficoltà anche la squadra di Allegri nel fortino dello Stadium appare più che concreta.

Sarà però una Juve arrabbiata e più che mai agguerrita quella che il Grifone troverà sul proprio cammino nel lunch match domenicale (fischio d'inizio alle 12.30, arbitro Giua): "Hanno giocatori che possono cambiare la partita in ogni momento - le parole di Gilardino alla vigilia di una gara in cui Martinez e compagni tenteranno comunque di interrompere la mini striscia negativa dopo due ko consecutivi - basando questa stagione sull'attitudine di tutti gli interpreti. Come abbiamo visto all'andata, però, conta ciò che desideriamo fare in campo, con personalità e coraggio".

Tra le buone notizie c'è sicuramente la disponibilità in attacco, tornata alta e con un Vitinha che scalpita per un posto da titolare e il tecnico che potrebbe addirittura scegliere di schierarlo dall'inizio in un undici di partenza che potrebbe essere tutto a trazione anteriore. "Nelle ultime due partite è entrato molto bene, ha fatto gol e ha dimostrato di esserci" ha detto il tecnico sottolineando la necessità di "tenere sempre conto del grande equilibrio che dobbiamo mantenere all’interno della partita".

Insieme al portoghese, quindi, i soliti Gudmundsson e Retegui. Per i quali, dopo il siparietto per calciare il rigore contro il Monza, Gilardino smorza ogni ipotesi di tensione: "E' una situazione molto serena - tiene a puntualizzare il tecnico biellese - ed è positivo che ci sia grande voglia di fare gol. Ho parlato con Mateo, ma c'è una gerarchia e Albert continuerà a battere i rigori. Dobbiamo pensare solo al bene della squadra".



Sulla sinistra tornerà disponibile, ma non certo coi 90' interi nelle gambe, Haps. Tuttavia, considerata anche la squalifica di Sabelli, potrebbe esserci un passaggio alla difesa a quattro o comunque sulla corsia mancina dovrebbe andare Spence: "Questa squadra deve essere trasformabile sia dall’inizio sia a gara in corso - ha spiegato Gila - Dobbiamo essere bravi negli interpreti a modulare la disposizione tattica con l’interpretazione di giocatori come quinti".

Chi mancherà saranno i supporters dei gruppi organizzati, in protesta per le prescrizioni della società bianconera sull'ingresso di materiali di tifo e altre norme. Il pieno di affetto la truppa rossoblù l'ha fatto oggi, all'ultima seduta prima della partenza per Torino: "Credo non ci siano più aggettivi per il nostro popolo e la nostra gente - ha chiosato il tecnico - Dispiace domani non averne tantissimi come accaduto a Empoli o in altre parti d’Italia, ma sappiamo che anche domani, da casa, il loro cuore sarà a Torino. Sappiamo che un piccolo pensiero va anche a loro quando saremo dentro il campo".

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: M. Allegri

GENOA (3-4-3): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Frendrup, Badelj, Messias; Vitinha, Retegui, Gudmundsson. Allenatore: A. Gilardino