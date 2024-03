Il Genoa ferma l'emorragia di punti e la rincorsa Juve: all'Allianz Stadium uno 0-0 che muove la classifica

Trova un punto e un'altra prova di grande determinazione il Genoa nel suo appuntamento a pranzo in casa della Vecchia Signora, ancora una volta fermata a domicilio per la seconda gara consecutiva da un Grifone che tira fuori gli artigli e strappa un pareggio che ferma l'emorragia di sconfitte dopo Inter e Monza tornando a muovere la classifica verso acque sempre più tranquille.

Artigli che sono quelli della fase difensiva, solida e sicura a differenza delle ambasce viste al cospetto delle folate del Monza di una settimana fa con un ritorno convincente di De Winter e una prova di grande sacrificio di Spence e Messias sulle corsie esterne, alle quali aggiungere un pizzico di quella fortuna che non guasta mai con due legni colpiti dalla squadra di Allegri. Dietro la lavagna per i rossoblù, invece, il reparto offensivo: non brillano Gudmundsson e Retegui ma è Vitinha almeno a sfoderare quella prestazione di sacrificio e devozione alla causa della squadra chiestagli dal mister alla vigilia.

Squadre quasi speculari nello schieramento ma con un approccio alla gara qualcosa più del molto simile. Tanto che la prima frazione somiglia più a una disfida di tattica tra le due panchine coi calci piazzati a creare i maggiori brividi alle due retroguardie, protagoniste coi propri interpreti dei due principali pericoli, uno per parte. Bani che chiama Szczesny all'alzata in angolo con le due manone aperte (7'), mentre lato bianconero è Gatti ad avere la chance per battuta di prima intenzione viene salvata all'ultimo dalla scivolata di Vasquez (32').

Una situazione che difficilmente potrebbe essere diversa: molti, da ambo le parti, gli errori negli ultimi metri a vanificare la buona riuscita di un chiaro canovaccio, specialmente da parte bianconera, costruito per cercare di sfruttare in ripartenza eventuali spazi lasciati dal Grifone quando riesce a imbastire azioni manovrate e compatte.

E' l'imprecisione la cifra che spinge, intorno all'ora di gioco, Allegri a tentare un triplice cambio che pare funzionare con la squadra di casa a prendere poco a poco il predominio del campo e del possesso con il neo entrato Iling Junior a concretizzare il più grosso pericolo in diagonale e Martinez, con l'ausilio del palo, a sventare la minaccia (67').

Anche la panchina genoana, come naturale in una gara preparata e giocata mossa su mossa, capta il momento di difficoltà e cerca il cambio modulo, bocciando il secondo tempo del tridente. A farne le spese sono Gudmundsson e Retegui, spentosi dopo una prima frazione sufficiente, mentre mister Gilardino cerca di compattare con Strootman, Malinovskyi e poi Bohinen quanto più possibile un centrocampo messo fortemente in pressione dall'aumentare della spinta di una Juventus che esaurisce anche le forze offensive mandando in campo pure Weah e Kean.

Ed è il palo a dire no all'attaccante ex Everton (90') che rimane, in pieno recupero, il riferimento offensivo più avanzato dei bianconeri con Vlahovic che finisce anzitempo la sua partita con un rosso per proteste agevolando la resistenza di un Grifone coriaceo e determinato nel portare a casa un punto che torna così a smuovere la classifica.

IL TABELLINO

JUVENTUS-GENOA 0-0

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (82' Kean), McKennie (58' Rabiot), Locatelli, Miretti (78' Weah), Kostic (59' Iling Jr); Chiesa (59' Yildiz), Vlahovic.

A disposizione: Pinsoglio, Perin; De Sciglio, Alex Sandro, Rugani, Djalo, Nicolussi Caviglia, Nonge.

Allenatore: M. Allegri