Lions Club Spotorno-Noli-Bergeggi e Vezzi Portio, campagna di sensibilizzazione per la settimana del glaucoma

Il Lions Club Spotorno-Noli-Bergeggi e Vezzi Portio si è recentemente dedicato con impegno alle attività di prevenzione in ambito sanitario, con particolare attenzione alla sensibilizzazione sul glaucoma, in linea con la settimana mondiale dedicata a questa malattia.

Il presidente Enrico Tassinari ha espresso gratitudine ai medici e ai soci che hanno partecipato attivamente a questa iniziativa, volta a promuovere la salute e il benessere della comunità locale. Ha inoltre manifestato soddisfazione per i risultati positivi ottenuti, sia in termini di partecipazione numerica che di apprezzamento da parte degli utenti. Fortunatamente, non sono emersi risultati preoccupanti, ma diversi casi sono stati indirizzati a controlli più approfonditi per una valutazione accurata della loro condizione.

"Il nostro ringraziamento va a tutti i soci volontari che hanno generosamente offerto il loro contributo", ha sottolineato il socio e Officer Distrettuale Antonio Rovere - Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine alla dottoressa Nadia Grillo, socia del club e oculista dell’Asl, nonché ufficiale distrettuale per le problematiche della vista, al dottor Enrico Tassinari, già medico di famiglia, e al socio Pierfrancesco Grandis, anch'egli medico di famiglia, che pur essendo recentemente in pensione ha prontamente offerto il suo sostegno per garantire il successo dell'evento".

"Soprattutto a Spotorno nella mattinata di sabato - conclude Rovere - siamo stati costretti a istituire un sistema di numerazione per ognuno dei tre servizi offerti, per garantire un migliore servizio essendo contemporaneamente presenti medici per il controllo della vista, dell’udito e della glicemia. Unanime il gradimento da parte della popolazione residente nelle tre località e non solo".