Dati lavoro in Liguria, Cavo e Bozzano (Lista Toti): "Il Pd ci patisce quando le cose vanno bene e racconta falsità"

"Eh niente, il Pd ci patisce quando le cose vanno bene, quando facciamo fallire il loro modello di decrescita felice. Un comunicato che attacca Toti perché in Liguria cresce l'occupazione è qualcosa di inimmaginabile e che si commenta da solo".

Cosi replicano la coordinatrice della Lista Toti, Ilaria Cavo, e il capogruppo in Regione, Alessandro Bozzano, in merito agli attacchi del Pd sui dati del lavoro in Liguria.

"Natale e compagni, dovendo ammettere a denti stretti che continuano ad aumentare gli occupati, a diminuire la disoccupazione e i neet (non è affatto scontato siano parametri che viaggiano sempre in parallelo), cercano di sminuire l'importanza dell'azione che Regione Liguria ha sempre portato avanti a sostegno del mondo del lavoro".

"E come fanno, non avendo elementi per sostenere la loro tesi? E non potendo offrire dati certi, numeri come quelli confermati all'unisono da Istat, Banca d'Italia e autorevoli analisti privati (non ultimi il Forum Ambrosetti o il Sole 24 Ore)? Ritirano fuori la solita storia perdente del mortaio del pesto sul Tamigi, o la sanità. Ma sono seri? La pace nel mondo e le scie chimiche non ce le mettiamo?", proseguono.

"E' l'unica cosa che rimane loro, visto che per il resto recitano solo il consueto elenco di falsità. E' falso, e ci sono i dati a comprovarlo, che non cresca il reddito pro capite dei liguri: è anzi aumentato del 4,9%, incremento secondo solo alla Lombardia. E' falso che aumentino gli incidenti sul lavoro: sia chiaro, anche uno sarà sempre troppo, ma per fortuna sono in calo (-31,5% nel 2023 rispetto all'anno prima) anche al netto del Covid, e ci sono state 22 vittime contro le 24 del 2022. E' falso che aumentino solo il precariato e i lavori autonomi: l'occupazione è cresciuta nel 2023 del 2,7% (+2,1% in Italia, +1,6% nel Nord Ovest). Cresce l'occupazione femminile (+5,4%). I lavoratori a tempo indeterminato sono cresciuti del 2,4%, quelli a termine sono diminuiti del 4,2%".

"E' falso che in Liguria manchino politiche per i giovani. Il modello ligure degli Its è stato preso ad esempio dal governo nazionale. In Liguria oltre il 90% dei diplomati agli Its ha trovato lavoro entro 12 mesi contro una media nazionale dell'80%, e il risultato ligure è il secondo in Italia - concludono Cavo e Bozzano - Ma perché raccontano falsità? Perché la verità fa male. E perché è la loro natura: falsità ai liguri le hanno sempre raccontate, solo che adesso sono stati scoperti".