Giovane colpito da arresto cardiaco, scatta la solidarietà ad Albissola: "Ivan ha bisogno di una riabilitazione speciale in Austria"

Ad Albissola Marina è attualmente in corso una raccolta fondi, che in soli due giorni ha già raggiunto la cifra di ventimila euro, per permettere a Ivan, un adolescente, di affrontare una lunga e costosa riabilitazione in Austria dopo un grave incidente.

La madre, Monica Vinto, ha condiviso su GoFundMe la storia di suo figlio. Il giovane si è accasciato a terra a seguito di un arresto cardiaco il 30 settembre scorso, undici giorni dopo essere scivolato dallo scooter mentre tornava da scuola.

"Non dopo un mese e mezzo in rianimazione", scrive Monica, "è stato dimesso dall'ospedale e trasferito in un centro neuroriabilitativo, perché purtroppo il suo cuore è rimasto fermo per troppo tempo e la mancanza di ossigeno ha provocato un danno cerebrale significativo".

"In collaborazione con i medici che lo stanno curando", continua Monica, "abbiamo individuato Hochzirl, in Austria, come un centro di eccellenza per le cure neuroriabilitative, dove Ivan potrebbe avere la possibilità di tornare a sorridere e non rimanere intrappolato nel suo corpo".

"Tuttavia", aggiunge, "i centri di riabilitazione richiedono ingenti somme di denaro, cifre impossibili da raggiungere per me da sola. Ed è per questo che vi chiedo di sostenermi affinché Ivan possa ricevere tutte le cure necessarie". Il costo ammonta a circa mille euro al giorno.

La raccolta fondi ha ricevuto 374 donazioni