MdG: tra gli sponsor anche il celebre ristorante Zeffirino

Quest’anno la Mezza Maratona di Genova vanta tra i suoi prestigiosi sponsor il celebre ristorante Zeffirino, un’icona della gastronomia genovese che sin dagli anni ‘60 ha brillato come promotore e protagonista di eventi sportivi. Dal pugilato al ciclismo, dalla lotta greco-romana al calcio e fino alla maratona stessa, Zeffirino ha sempre sostenuto e incoraggiato l’impegno atletico.

“Siamo orgogliosi di contribuire come sponsor a un evento che rafforza il legame tra la città e lo sport, specialmente in un anno così significativo come il 2024, in cui Genova è la capitale europea dello sport”. Famiglia Zeffirino