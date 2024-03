Al via la prima edizione del “Cocktail Contest Fior d’Albenga”. Presentato questa mattina il regolamento e distribuiti i primi kit di fiori eduli

Il concorso vuole promuovere il saper bere miscelato e le competenze professionali dei Barman, utilizzando i fiori eduli, freschi o trasformati, creando un cocktail dedicato alla città di Albenga. Il concorso è riservato a barman e bartender, professionisti e/o appassionati. La categoria della gara è unica. I concorrenti saranno esaminati da una giuria tecnica composta da tecnici del settore, sommelier e giornalisti enogastronomici. La giuria selezionerà i 3 migliori cocktail in base ai seguenti criteri: gusto & bilanciamento; aroma; guarnizione; originalità; presentazione generale e valorizzazione della presenza del fiore. La ricetta del cocktail deve contenere come ingrediente principale un fiore edule, fresco o trasformato in succo, salsa, crema ecc.

A presentare i prodotti e le loro caratteristiche e il regolamento di partecipazione al contest, inserito nell'ambito della manifestazione Fior d'Albenga, sono stati Silvia Parodi e Marco Ravera dell'azienda Tastee.it con Claudio Porchia giornalista, presidente dell'associazione Ristoranti della Tavolozza.

Nella serra allestita in Piazza IV Novembre si è tenuto l’incontro, che ha registrato l’interesse di molti operatori della città che hanno scoperto l'utilizzo dei fiori eduli come ingredienti in cucina così come nei cocktai e non come semplice ornamento e decorazione.

I candidati possono richiedere informazioni e iscriversi entro e non oltre il 26/04 al seguente indirizzo mail: eventi@tastee.it

Prova pratica il 30/04/2024 e premiazione il 01/05/2024

Per informazioni telefono Silvia 335260254, Marco 335318038.