Albenga, il Consiglio comunale apre sull’onda delle emozioni: un minuto di silenzio per Simone Rossi

Un minuto di silenzio per le vittime del Covid, le forze dell’ordine che hanno perso la vita nell’esercizio delle loro funzioni. Un lunghissimo, infinito minuto di silenzio anche per la tragica scomparsa di Simone Rossi, l’ex assessore alassino rimasto vittima di una valanga a Monesi domenica 10 marzo. Una persona amata e stimata da tutti.

Così si è aperto il Consiglio Comunale di Albenga ieri sera (18 marzo). Il sindaco Riccardo Tomatis ha colto l’occasione per ricordarlo: “Simone era un caro amico, condividevamo molte passioni e tra queste quella dello sport. Quello che è avvenuto è un dramma, una tragedia. Non ci sono altre parole per definirlo. Non ho apprezzato le considerazioni che ho letto sull’opportunità di partire per l’escursione che non lo ha visto tornare. Ci sono momenti nei quali si può solo piangere per quanto accaduto”.

Nel corso della seduta consiliare, i punti focali sono stati l’approvazione del nuovo Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, che chiude il percorso iniziato mesi prima con il nuovo Statuto comunale (leggi QUI), la depurazione della città, un Piano Nazionale per l'agricoltura e l'Alimentazione, la realizzazione della bretella di collegamento tratti autostradali a6-a26, e il gemellaggio istituzionale tra il Comune di Albenga e il Comune di Villalba (CL), protagoniste di una lunghissima amicizia. Vediamo con ordine.

Sulla depurazione, tema particolarmente importante, è entrato nel merito il primo cittadino: “Entro la fine di marzo saranno aperte le buste per il collettamento di Vadino alla depurazione. Presto Albenga depurerà il 100% dei suoi reflui.

Questo è un risultato che sottolineo con particolare orgoglio. Molte amministrazioni prima della nostra hanno provato a raggiungere questo risultato non riuscendoci. Dal 2020, invece, la nostra città è depurata al 70% con evidenti risultati positivi dato che quest’anno non è stato mai emesso un divieto di balneazione”.

Ordine del giorno presentato da CIA Agricoltori Italiani ad oggetto: "Un Piano Nazionale per l'agricoltura e l'Alimentazione."

È stato approvato all’unanimità del consiglio comunale l’ordine del giorno proposto dalla CIA per avere "Un Piano Nazionale per l'agricoltura e l'Alimentazione".

A illustrare la pratica il sindaco Riccardo Tomatis che ha voluto sottolineare l’importanza del settore in particolare per Albenga. “L’agricoltura è l’“industria” più importante della piana di Albenga. Oltre alla realtà economica che rappresenta e all’indotto che genera dobbiamo pensare a questo settore anche per l’aspetto occupazionale e per i risvolti legati all’enogastronomia e al turismo legato a questo ambito. Come amministrazione e per quanto di nostra competenza abbiamo l’obbligo di tutelare un settore così importante”.

“I punti proposti dalla CIA in questa delibera intendono ribadire le priorità concrete del settore e delle filiere agricole – prosegue Tomatis -. Alcuni sono molto attinenti al nostro territorio come, ad esempio quello legato all’emergenza della fauna selvatica. Sappiamo bene i problemi generati dalla presenza dei cinghiali in zone dove fino a pochi anni fa non si spingevano, o il tema dei fitofarmaci e i costi del gasolio o la lotta alla concorrenza sleale. Si tratta di misure indispensabili per mantenere un indotto economico dato da uno dei settori più importanti del nostro territorio”, conclude sull’istanza.

Ordine del giorno richiesto dalla Provincia di Savona ad oggetto: "Realizzazione bretella di collegamento tratti autostradali a6-a26"

È passata all’unanimità la delibera proposta dalla Provincia riguardante la realizzazione della bretella Carcare-Pedrosa.

Il consigliere Raiko Radiuk ha proposto l’emendamento per aggiungere il tratto di collegamento con Albenga. In proposito il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “La Liguria, e in particolare il suo Ponente, vive una situazione difficile dal punto di vista della viabilità e dei collegamenti, determinata da una mancanza di programmazione e di interventi sulle infrastrutture che dura da decenni. Sono ben note le lunghe code in Autostrada durante il periodo delle festività, dei ponti e in particolare nei weekend estivi. Anche in situazioni di “normalità” per raggiungere il Ponente Ligure spesso vi sono non poche difficoltà”.

“Se per raggiungere il ponente ligure si devono mettere in conto le lunghe ore di coda in autostrada o sull’Aurelia, attualmente unica alternativa, il rischio è che il turismo e l’economia ne risentano – sottolinea il sindaco -. Per questo è necessario pensare a una nuova via che possa collegare la Riviera di Ponente con il Nord Italia, in particolare con il Piemonte. Il raddoppio ferroviario è un’opera importantissima, ma oltre alla tempistica per la sua concretizzazione, non possiamo non costatare che il trasporto su gomma è ancora fondamentale sia per il turismo che per le attività agricole e imprenditoriali”.

Infine, il sindaco precisa: “Naturalmente la realizzazione dell’Albenga-Carcare-Predosa non deve in alcun modo andare a modificare le caratteristiche dei paesi che da essa saranno attraversati o lambiti. Si tratta di comuni che hanno caratteristiche ambientali importanti e nei quali si sono sviluppate realtà legate all’outdoor (si pensi alla mountain bike, alle arrampicate e molto altro) che rappresentano un’eccellenza e che non devono in alcun modo essere compromessi”.

Gemellaggio istituzionale tra il Comune di Albenga (SV) e il Comune di Villalba (CL)

Il legame tra Albenga e Villalba si consolida e rafforza. È stato ufficializzato, infatti, con delibera di consiglio il gemellaggio tra le due cittadine che si concretizzerà, inoltre, con la visita del sindaco Riccardo Tomatis nella cittadina siciliana in prossimo fine settimana (leggi QUI).

La delibera emendata per ricordare anche la figura del sindaco Guarnieri, primo sindaco donna e originaria della cittadina siciliana, è stata approvata all’unanimità.