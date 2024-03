Camion incastrati a Stella, sopralluogo con Autostrade. Il sindaco: "È il punto zero, bisogna avere dei risultati ora" (FOTO e VIDEO)

“Bisogna essere ottimisti, questo è il punto zero, da qui in avanti bisogna avere dei risultati. Nel più breve tempo possibile ci devono essere le condizioni, i cartelli e le giuste segnaletiche, per rendere sicura la tratta di Stella”.

Questo il monito del sindaco di Stella Andrea Castellini che questa mattina ha svolto un sopralluogo sulle strade provinciali, da San Martino passando per Gameragna, il Salto, a Celle nella frazione di Sanda e ad Albisola Superiore ad Ellera, per risolvere insieme ai rappresentanti di Autostrade per l’Italia l’annoso problema dei camion incastrati sulle strette strade del comune dell’entroterra. Non ultimi i due mezzi pesanti rimasti bloccati a San Martino all’altezza del ristorante Colomba che hanno di fatto stoppato l’uscita delle ambulanze della Croce Rossa locale.

Una criticità che si viene a creare a causa delle chiusure notturne per esempio del casello di Celle che portano i camionisti ad uscire ad Albisola e utilizzando i navigatori satellitari percorrono, sbagliando, le strade provinciali.

A poco era servito un vertice in Prefettura lo scorso novembre 2023 per provare a scongiurare la problematica.

“Stiamo cercando di trovare una soluzione per rendere il loro percorso da un’uscita ad un altro ingresso in modo sicuro per far sì che non si immettano sulla Sp542, la Sp22, la Sp27 e la Sp2” ha continuato il primo cittadino accompagnato nel sopralluogo da Autostrade, la Provincia, l’assessore e consigliere provinciale Sara Brizzo, i carabinieri e la polizia locale.

“Ci rendiamo disponibili perché capiamo il disagio del territorio. C’era stato un primo tavolo dove noi avevamo fornito quelle che erano le indicazioni che c’erano state da una prima analisi, vogliamo potenziare in maniera massiva le indicazioni e vedere se utilizzare cartelli stradali standard, se mettere dei pannelli luminosi. Vogliamo dare un contributo di rilievo per questa tematica” ha spiegato Matteo Marvogli, direttore del primo tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.