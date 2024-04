Lecce verso la fine di campionato, prossime grandi sfide: Roma, Milan e ancora Atalanta e Napoli

Il Lecce è abituato a stare in Serie A e per raggiungere il primo campionato ha sempre affrontato sfide importanti (fonte: uslecce.it/storia). Le grandi squadre che in questi anni hanno sempre mantenuto il posto in alto in classifica sono sempre un'incognita per il Lecce. Di fatto, contro Inter, Juventus, Milan, Roma, Atalanta le partite non sono sempre state semplici. Però, si è riusciti anche a tenere bene il campo soprattutto in difesa. Le ultime due partite del Lecce sono state contro Salernitana e Verona. Contro il Verona si è perso 0 a 1, con il Salernitana si è vinto, 0 a 1.

Classifica e formazioni delle ultime due partite

all'inizio della trentesima giornata, con il Genoa al 12º e l'Udinese al 14º. Ha conquistato sei vittorie, registrando dieci pareggi e tredici sconfitte. Nonostante, il numero di gol subiti è troppo elevato. Il club lottando strenuamente per evitare la retrocessione, una situazione già vissuta in passato. Nel contesto del campionato, sono le squadre favorite che rappresentano la principale sfida, ed è possibile individuare quattro grandi scontri che influenzeranno il destino del Lecce in questa stagione. L'obiettivo principale è mantenere una, anche se al momento il pericolo sembra allontanarsi, richiedendo comunque un impegno costante sul campo.

Roma, Milan, Atalanta e Napoli: le sfide importanti nelle ultimo otto partite della stagione

Nel primo campionato di Serie A per il Lecce, le squadre dirappresentano avversari di alto livello e sfide significative. Queste squadre sono tra le più storiche e competitive del campionato italiano e hanno una lunga tradizione nel calcio italiano. Per il Lecce, affrontare queste squadre potrebbe significare un'opportunità di dimostrare il proprio valore e la propria capacità di competere con i migliori. Inoltre, incontrare squadre di questo calibro potrebbe essere un'esperienza formativa per i giocatori e lo staff tecnico del Lecce, consentendo loro di migliorare e crescere nel corso della stagione.

Roma e Milan saranno le sfide di Pasquatta alle 18, e sabato 6 aprile, partita al San Siro alle 15. Poi nel corso del mese si prosegue con Empoli, Sassuolo, Monza, Cagliari e Udinese. Le ultime due partite del campionato saranno interessanti. Il Lecce chiude con l'Atalanta e con l'ancora campione d'Italia, il Napoli che potrebbe essere sostituito nell'anno 2023/2024 dall'Inter.

Rumors Lecce Roma

Nella prossima sfida tra Lecce e Roma, entrambe le squadre si preparano a scendere in campo con formazioni che promettono spettacolo e determinazione.

Lecce (4-2-3-1):

Portiere: Falcone

Difensori: Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo

Centrocampo: Ramadani, Blin

Trequartista: Almqvist, Oudin, Piccoli

Attaccante: Krstovic

Allenatore: Gotti

Roma (3-4-3):

Portiere: Svilar

Difensori: Mancini, Llorente, Ndicka

Centrocampo: Celik, Cristante, Paredes, Angelino

Attaccanti: Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy

Allenatore: De Rossi

Entrambe le squadre si stanno preparando con determinazione per questo confronto, con il Lecce che cerca di consolidare la propria posizione in classifica e la Roma che punta a scalare le posizioni di vertice. L'incontro tra Lecce e Roma sarà trasmesso su DAZN e Sky, disponibile su una varietà di piattaforme e dispositivi.