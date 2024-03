"Armonia e felicità: la tentazione di essere felici e altre possibilità". Terzo incontro a Ceriale con "Parole in movimento"

Terzo incontro, a Ceriale, per il ciclo di conferenze "Parole in Movimento", promosso dalla sezione locale di UniTre e Pro Loco, dal titolo "Armonia e felicità: la tentazione di essere felici e altre possibilità".

In occasione della Giornata Internazionale della Felicità, promossa dall’ONU a partire dal 2012, giovedì 21 marzo dalle ore 17, nella sala polivalente "F. Fizzotti" si parlerà delle origini e dei significati della felicità e dell’armonia nella nostra società e nella vita di ciascuno.

Felicità ed armonia, infatti, risiedono nell’intreccio tra corpo e mente di ogni individuo, e nella relazione che ogni persona intesse con la sua società. Il tema sarà trattato attraverso più prospettive: psicoterapeutica, fisioterapeutica e socio-antropologica, in un dialogo con Rita Gianatti, medico chirurgo e psicoterapeuta analitico transazionale, Jacopo Fornaroli, dottore in fisioterapia, con un master in riabilitazione dei disordini muscolo scheletrici, e con Enea Delfino, dottore in antropologia culturale con esperienza in mediazione culturale, etnopsichiatria e ricerca sociale.

Quella di giovedì sarà dunque l’ultima conferenza-incontro del ciclo prima dell’estate.

Visto il grande interesse e la partecipazione attenta e molto numerosa, è prevista una ripresa autunnale degli incontri.