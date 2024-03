"Parole come pietre", anche il Lions Club "Doria" all'incontro sui linguaggi per evitare pregiudizi e stereotipi di genere

In collaborazione con il “Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi” ed il Lions Club Albenga Host, il Lions Club Loano Doria ha partecipato alla tavola rotonda “Parole come pietre: stereotipi e violenza di genere nel linguaggio giornalistico” che si è tenuto a Loano sabato 16 marzo 2024.

Nella Sala Consiliare del Palazzo del Comune di Loano, alla presenza del sindaco Luca Lettieri e del consigliere regionale Brunello Brunetto, si è svolto l'incontro con un nutrito pubblico.

Anche in questa occasione il Lions Club Loano Doria ha dimostrato l'attenzione verso temi sociali molto importanti quale il linguaggio che deve essere usato correttamente per l'argomento, cioè evitare pregiudizi e stereotipi di genere, per far arrivare una notizia chiara, attenta e condivisa anche nel rispetto di bambini, anziani e le ignare famiglie che quasi sempre sono coinvolte.