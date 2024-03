Elezioni 2024, nasce il gruppo "Garlenda subito": "Noi espressione del territorio, le uniche tessere quelle delle associazioni di volontariato"

Sul cammino delle prossime comunali di giugno, nell'entroterra ingauno nasce un nuovo soggetto che si inserisce all'interno della sfida per il rinnovo del Consiglio Comunale di Garlenda.

Si chiama "Garlenda subito" e, come dichiara il suo portavoce, l’avvocato Andrea Marmentini, si delinea come un "gruppo di persone che ambisce a guidare il paese per i prossimi cinque anni".