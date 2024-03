I Giovani Democratici di Savona: "Toti ignora la crisi industriale e lavorativa in Liguria"

I Giovani Democratici di Savona sono profondamente preoccupati per la grave crisi industriale e lavorativa che sta colpendo la Liguria: "Mentre le fabbriche chiudono e le imprese lottano per sopravvivere, il Presidente Toti e la sua amministrazione sembrano ignorare completamente questa situazione allarmante".

"Il crescente numero di giovani costretti a lasciare la regione in cerca di opportunità lavorative è un fenomeno preoccupante. La mancanza di azioni efficaci da parte del governo regionale sta portando a un futuro sempre più incerto per la nuova generazione".

"Le politiche del Presidente Toti hanno dimostrato di essere inefficaci nel fronteggiare questa crisi, lasciando i giovani senza prospettive e costretti a emigrare altrove in cerca di lavoro. Questo rappresenta un vero abbandono da parte delle istituzioni regionali, che dovrebbero invece creare opportunità e sostenere l'occupazione giovanile", proseguono i Dem.

"Chiediamo al Presidente Toti di smettere di ignorare la realtà e di ascoltare le esigenze della nuova generazione, adottando misure concrete per affrontare la crisi industriale e lavorativa che sta devastando la Liguria. È urgente implementare politiche di sviluppo economico e di sostegno all'occupazione, altrimenti il futuro dei giovani liguri sarà sempre più incerto".

"È un grave errore da parte del Presidente Toti e dell'amministrazione di centro destra sottovalutare il contributo e le preoccupazioni della nuova generazione. Non resteremo in silenzio mentre la nostra regione collassa: ci mobiliteremo e faremo sentire la nostra voce fino a quando non vedremo azioni concrete da parte delle istituzioni", concludono i Giovani Democratici.