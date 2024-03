Progetto Orientamenti "Adotta un Istituto", l'assessore Scajola incontra gli studenti del "Ferraris Pancaldo" di Savona

L’assessore alla Formazione di Regione Liguria Marco Scajola ha incontrato, questa mattina, 100 studenti dell’Istituto di istruzione superiore Ferraris Pancaldo di Savona.

I ragazzi, nell’ambito del progetto Orientamenti "Adotta un Istituto" realizzato da Regione Liguria, tramite Alfa Liguria, in collaborazione con Unione Industriali Savona, hanno fatto visita alla sede del Consiglio regionale e partecipato a una presentazione delle opportunità formative finanziate attraverso il Fondo sociale europeo, a cura degli uffici regionali competenti.

L’iniziativa, che sta coinvolgendo diversi istituti in tutta la Liguria, ha come obiettivo quello di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro fin dagli anni dello studio ed è rivolta, in particolare, agli alunni degli istituti tecnici e professionali, contribuendo così a colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro.



“Un’attività importante fortemente voluta da Regione Liguria che con una proficua collaborazione con l’Unione Industriali di Savona vuole avvicinare il più possibile i giovani al mondo del lavoro – dichiara l’assessore Marco Scajola -. Avere la possibilità di conoscere la grande ‘macchina’ regionale può certamente essere utile e significativo per meglio comprenderne le dinamiche e le funzioni. Al tempo stesso l’incontro con i giovani studenti per noi amministratori è sempre ricco di spunti di riflessione. Lavoriamo per garantire loro la miglior formazione e le più ampie possibilità occupazionali future”.