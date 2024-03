Deve scontare quasi 6 anni di carcere, truffatrice seriale arrestata a Ceriale

Ieri, la Squadra Mobile ha arrestato una cittadina italiana di 38 anni, nata in Svizzera, con precedenti penali, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova.

L'operazione fa parte dell'intensificazione costante dell’attività di indagine finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, coordinata dal Questore di Savona.

La donna dovrà scontare una pena di 5 anni, 10 mesi e 22 giorni di reclusione per una serie di furti aggravati e truffe commesse nelle province di Como, Savona e Varese tra il 2014 e il 2019. La 38enne, senza fissa dimora, è stata rintracciata a Ceriale, dopo un’attenta indagine è stata individuata nei pressi di un garage utilizzato come rifugio.

Seguendo un modus operandi consolidato, la donna avvicinava le vittime per strada, chiedendo passaggi in autostop. In alcuni casi, approfittava della distrazione del conducente per rubare denaro dai portafogli; in altri, fingeva di dover affrontare spese mediche urgenti per familiari, ottenendo prestiti di denaro e poi fuggendo.

La donna è stata accompagnata presso la casa circondariale di Genova-Pontedecimo ed è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.