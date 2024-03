Pasqua in arrivo al Molo 8.44 di Vado Ligure

Il Molo 8.44 di Vado Ligure ha preparato una serie di eventi che renderanno l’attesa della Pasqua indimenticabile per le famiglie con bambini.

Sabato 23 e domenica 24 marzo, dalle 15:30 alle 17:30, un'esplosione di divertimento aspetta i piccoli al Flower Party.

Un evento che includerà l’emozione di scoprire le bolle di sapone giganti, sessioni di truccabimbi per trasformare i tuoi piccoli in fantastici personaggi, palloncini modellabili e un coinvolgente disco party per ballare tutti insieme.

Il divertimento continua venerdì 29 e sabato 30 marzo, dalle 15:30 alle 17:30, con laboratori di decorazione pasquale e giochi in stile luna park.

È l'occasione perfetta per mettere alla prova la creatività dei più piccoli e lasciarsi trasportare dall'atmosfera gioiosa delle festività pasquali.

In più restano disponibili i gonfiabili, aperti ogni giorno dalle 15.30 alle 19.00 e la domenica mattina (escluso il giorno di Pasqua) dalle 10.30 alle 13.00.

"Il Molo 8.44 si impegna a offrire un'esperienza completa per tutta la famiglia, combinando lo shopping con il divertimento e l’intrattenimento. Ti aspettiamo" dicono dalla direzione del Molo.