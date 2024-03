Alessandro Navone è candidato sindaco a Garlenda: lo sostiene la lista civica Collaborazione e Progresso

“Si tratta di una lista molto variegata - prosegue -, con persone giovani e meno giovani. Qualcuno è nato a Garlenda, addirittura, altri l’hanno scelta per viverci, far crescere la famiglia o costruirsi un’attività lavorativa. Ognuno con la propria storia, le proprie motivazioni. Tutti hanno a cuore il paese conosciuto come ‘la perla verde della Val Lerrone’”.

“Voglio ringraziare Collaborazione e Progresso per la fiducia che ha riposto in me. Penso che diventare sindaco e quindi punto di riferimento per la propria comunità, sia l’onore più grande per chi è appassionato di pubblica amministrazione - afferma ancora Navone - con i sindaci Miele e Pittoli abbiamo sempre lavorato in maniera affiatata per valorizzare il nostro paese, mettendo sempre Garlenda al primo posto e devo dire che i risultati si stanno vedendo. Siamo molto soddisfatti per il lavoro fatto, stiamo risolvendo diverse criticità infrastrutturali, ma sappiamo bene che c’è ancora tanto lavoro da fare”.