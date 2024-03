Incendio ad un vecchio silos tra Villanova D'Albenga e Ortovero

Ancora un altro intervento dei vigili del fuoco, questa volta nell'entroterra del Ponente. È scoppiato un incendio ad una vecchia costruzione che si trova tra Villanova D'Albenga e Ortovero e che sta impegnando una squadra dei vigili del fuoco.

Si tratterebbe di un vecchio silos in disuso e il fuoco sarebbe ormai sotto controllo. In seguito all'allarme i pompieri sono subito intervenuti sul posto per delimitare l'azione del rogo considerato che la vecchia costruzione si trova vicino ad un'area boschiva e per evitare che vi si propaghi l'incendio.

A causa dell'incendio la strada per Pieve di Teco è interrotta.