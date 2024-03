Iftar ad Albenga: una grande festa di incontro tra culture e condivisione di sapori che arrivano da lontano

Ieri sera (sabato 23 marzo) in piazza Petrarca ad Albenga si è svolto l’Iftar, il pasto dell’interruzione del digiuno di Ramadan aperto alla cittadinanza. Un momento bellissimo di incontro tra culture diverse. Un grandissimo successo, con la piazza gremita e molte persone che hanno dovuto rinunciare a partecipare, non avendo trovato posto a sedere.

Una breve tappa ad Albenga, quindi, per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ, per assaporare, nel vero senso della parola, il significato di questo grande gesto di condivisione.

Tutti intorno a un tavolo per condividere specialità e sapori che vengono da lontano. D’altra parte, il cibo è cultura, è mezzo di espressione dei popoli. L'essere umano, attraverso le pietanze che prepara e consuma, esprime una propria identità culturale.

Condividere il proprio cibo, le proprie tradizioni con altre culture, non è solo un modo per nutrirsi, ma un vero e proprio atto di comunione. È un'opportunità per rafforzare legami, esprimere affetto e rispetto e per celebrare insieme momenti importanti.

La condivisione di un pasto che si estende agli sconosciuti, come segno di integrazione e di amicizia, quindi. Offrire le proprie specialità è anche un motivo di orgoglio, di grande soddisfazione proprio perché, attraverso il cibo si condividono la propria cultura e le proprie tradizioni gastronomiche, che vanno ad arricchire l’esperienza relazionale.

Una grande festa ad Albenga per rafforzare una società multietnica con le diversità di tradizioni, lingue, religioni e storie di vita che porta. Diversità che vengono celebrate come fonte di arricchimento e non come motivo di divisione.

Ma che cos’è l’Iftar? Il termine Iftar si riferisce al pasto serale con cui si interrompe il digiuno quotidiano durante il mese di Ramadan. L’Iftar durante il Ramadan è un momento di condivisione, con famiglia e amici che si riuniscono per la rottura del digiuno subito dopo il Maghrib (tramonto). Tradizionalmente, la rottura del digiuno avviene con un dattero e un bicchiere d’acqua. Il digiuno a Ramadan è uno dei cinque pilastri dell’islam. Durante questo mese sacro, i musulmani digiunano quotidianamente, dall’alba al tramonto.I credenti si svegliano prima dell’alba per fare Suhoor, ossia il pasto prima del sorgere del sole. E da lì, non mangiano né bevono nulla fino al tramonto. Il digiuno viene interrotto al tramonto con un piccolo pasto serale (Iftar).