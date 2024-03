L'Era PNRR: a Palazzo Pirelli Giordano Guerrieri illustra le opportunità di crescita e innovazione per le imprese italiane

Si è tenuto nella storica Sala Pirelli di Palazzo Pirelli, l’evento di presentazione del libro “L’Era PNRR. Far prosperare le imprese nell’epoca delle opportunità finanziarie” scritto da Giordano Guerrieri, CEO di Finera. L'evento ha visto una grande partecipazione da parte di imprenditori, professionisti e figure del settore, confermando il sempre costante interesse per le tematiche legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il dibattito ha visto l’intervento del Consigliere Regionale Giulio Gallera, Presidente Commissione Speciale PNRR Regione Lombardia, che è intervenuto dicendo “Le risorse del PNRR sono importantissime per rafforzare il nostro Sistema Paese, ovviamente per gli enti pubblici, ma importantissimi anche per il nostro sistema produttivo. L’Italia non ha mai visto un numero di risorse come questo, il PNRR è un ‘opportunità per cercare di far fare un salto in avanti al nostro Paese”, e dell’On. Massimiliano Salini, Europarlamentare PPE, che ha dichiarato, “La buona notizia è che il Next Generation eu, è un grande strumento di sostegno europeo, una forma di debito che ci costa molto meno rispetto al debito garantito dai singoli paese membri”.

Durante l’incontro, Guerrieri ha condiviso con il pubblico le sue visioni e le strategie descritte nella sua ultima pubblicazione, sottolineando come "L'Era PNRR rappresenti un'opportunità unica per le imprese italiane di innovare e crescere, nonostante le sfide del contesto attuale" e ha inoltre evidenziato l'importanza di una corretta comprensione del PNRR per sfruttare appieno le possibilità offerte dal piano di finanziamenti.

"L'evento, organizzato in questo luogo istituzionale come è Palazzo Pirelli della Regione Lombardia, non è stato solo un’occasione di presentazione del mio ultimo libro, ma un vero e proprio dialogo aperto sul futuro dell'imprenditoria italiana", ha dichiarato Guerrieri. "Sono profondamente convinto che, attraverso la conoscenza e l'innovazione, le nostre imprese possano non solo sopravvivere, ma prosperare in questa nuova era."

Il tavolo di confronto è stato moderato dall'imprenditrice e avvocato Tiziana Demma, che ha guidato il dibattito sulle prospettive future dell'imprenditoria nel nostro Paese, ponendo l'accento sulle opportunità generate dall'era PNRR, “Sì costituisce un’opportunità, ma nella misura in cui gli strumenti e le procedure sono alla portata di tutti”, ha dichiarato Demma. “Il rendere strumenti e misure alla portata di tutti è stato il motivo per cui, con Giordano Guerrieri, abbiamo voluto mettere in luce quelle che sono le difficoltà non da poco che le imprese incontrano. Attraverso le competenze di un tecnico come Guerrieri, il nostro ambizioso obiettivo è creare un network tra attori politici e imprenditoriali, che permetta di proporre un approccio che risulti più fruibile alle imprese”.

La discussione ha offerto spunti preziosi e ha stimolato un confronto costruttivo tra i partecipanti, evidenziando la necessità di un approccio proattivo e informato per navigare le correnti di questa nuova era economica.

L’evento ha raccolto un grande successo anche in termini di pubblico presente in sala, gli ospiti hanno avuto la possibilità di accedere a contenuti di grande valore, sottolineando l'impegno di Giordano Guerrieri nel diffondere consapevolezza e conoscenza tra le fila dell'imprenditoria italiana “interessata a comprendere e sfruttare le opportunità dentro e fuori dal PNRR”, aprendo nuove strade per la crescita e l'innovazione.

