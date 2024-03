Offerte gas a Savona: come scegliere le tariffe convenienti

Scende il prezzo del gas all’ingrosso (tornato ai livelli del 2021), ma le bollette del metano sono più care rispetto a tre anni fa (+28%). Tanto che, per una famiglia, l’aumento medio della spesa in fattura è di 175 euro.

La fotografia scattata dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre, l’associazione degli artigiani e delle piccole imprese, dimostra come la ricerca delle offerte gas più convenienti resti una priorità per i consumatori, a Savona, in Liguria, come nel resto d’Italia.

Ma come trovare le soluzioni per il gas di casa con il miglior rapporto qualità/prezzo? Di seguito, alcuni consigli degli esperti di Segugio.it, che raccomandano in primo luogo di affidarsi al confronto online delle offerte prima di effettuare qualsiasi scelta. Sul web si trovano diversi strumenti gratuiti per procedere con questo passaggio.

Fare attenzione al costo gas al metro cubo

Un parametro chiave da considerare quando si sta valutando una nuova offerta per la fornitura del metano è proprio il prezzo gas, espresso in €/Smc. Perché? Ecco la risposta: l’approvvigionamento della materia prima è una delle voci di spesa che più incide sulla bolletta, in quanto direttamente legata ai consumi.

Infatti, i gestori energetici usano proprio il costo in €/Smc stabilito dal contratto come base di partenza per calcolare i consumi contabilizzati. Dunque, più questa cifra è bassa, più la spesa per la materia prima è contenuta, a parità di consumi.

Setacciando il comparatore di Segugio.it alla ricerca delle offerte gas più economiche a Savona, tra quelle proposte dai partner a marzo 2024, si possono trovare soluzioni con un prezzo della materia prima che scende fino a 0,28 €/Smc, per una spesa complessiva di 124 euro al mese per una “famiglia tipo” (1.400 Smc consumati in un anno).

Non sottovalutare l’importo della quota fissa mensile

Un altro aspetto da considerare in fase di scelta delle offerte gas è l’esborso relativo alla quota fissa, ovvero l’importo mensile che ogni gestore applica per ciascun punto di fornitura. Questo canone non è in alcun modo legato ai consumi, ma può incidere pesantemente sull’ammontare complessivo della bolletta.

Del resto, secondo una recente indagine dell’Osservatorio Segugio.it, la quota fissa delle offerte è nettamente più alta rispetto al 2021 (cioè ai livelli precedenti alla crisi energetica). Per le offerte gas, si parla di rincari del +48% in tre anni per questa voce in fattura. Mediamente, canoni mensili competitivi vanno da una forbice di spesa compresa tra i 9,17 euro e i 12 euro.

Tariffa fissa o indicizzata: differenze e la migliore oggi

La convenienza in bolletta passa anche da una scelta ponderata della tipologia di tariffa gas da attivare. Il Mercato Libero propone due opzioni su cui puntare: le tariffe a prezzo fisso o quelle a prezzo indicizzato.

Le prime bloccano il prezzo del gas per almeno 12 mesi, così da garantire uno scudo di protezione contro eventuali impennate dei beni energetici all’ingrosso. Durante questo periodo, infatti, il fornitore non può modificare le condizioni contrattuali.

Le seconde, invece, permettono l’accesso ai prezzi all’ingrosso del metano, in base all’andamento dell’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale). Dal momento che questo indice è aggiornato ogni mese, le bollette sono in linea con l’andamento del mercato. Da inizio 2024, con i listini gas in costante discesa, queste tariffe assicurano un costo €/Smc più basso e, quindi, importi più contenuti in fattura.

Sono, dunque, le tariffe a prezzo indicizzato le “regine” della convenienza per chi sia a caccia di offerte gas vantaggiose. Tanto che, anche a Savona, è ampio l’assortimento di offerte gas indicizzate tra cui scegliere.