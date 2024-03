I prodotti vinicoli del Ponente ligure sbarcano ad Albenga con "Le Prime di Vite in Riviera"

Dal Pigato al Rossese, dal Vermentino alla Granaccia, dalla Lumassina all’Ormeasco, ma non solo.

Tra ieri, domenica 24, e oggi, lunedì 25 marzo, nel centro storico di Albenga presso l’ex Chiesa di San Lorenzo in piazza Rossi, è stato tempo di "Le Prime di Vite in Riviera", la manifestazione che vuole esaltare e far conoscere i prodotti vinicoli del Ponente ligure.

Una due giorni dove sono stati presentati in anteprima, rispetto alla manifestazione principale. L’happening di Albenga rappresenta a tutti gli effetti un’anticipazione di quanto avverrà dal 14 al 17 aprile a Verona in occasione della 56 a edizione di Vinitaly, dove le aziende di Vite in Riviera saranno protagoniste con un proprio elegante stand all’interno del padiglione 10.