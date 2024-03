Carcare, il sindaco Mirri sul controllo di vicinato: "Mai detto di voler cancellare il servizio, basta strumentalizzazioni"

Il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, respinge le accuse mosse dall'opposizione riguardanti l'inattività del controllo di vicinato.

"La convenzione, della durata di tre anni, è scaduta lo scorso 2022, sotto la precedente amministrazione. Perché l'ex sindaco De Vecchi non l'ha rinnovata? Forse per scopi propagandistici? Ha avuto un anno e mezzo di tempo per farlo".

Il primo cittadino ha poi spiegato che nonostante abbiano rifatto l'intera procedura di rinnovo, i tempi non sono brevi: "Il prefetto è cambiato. La pratica è pronta, abbiamo anche sollecitato, ma se non si riunisce il comitato di sicurezza non si può firmare il nuovo protocollo".

"La nostra amministrazione non ha mai messo in discussione l'intenzione di continuare con il servizio. L'opposizione deve smettere di strumentalizzare questa situazione e dormire sonni tranquilli, perché noi le cose le facciamo", conclude Mirri.