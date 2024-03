"Insieme per Carcare": "Il controllo di vicinato è inattivo da mesi, perché non viene rinnovato il protocollo d'intesa?"

"Il controllo di vicinato è inattivo dallo scorso giugno, praticamente da quanto si è insediata l'amministrazione Mirri". Nei giorni scorsi, il gruppo di opposizione "Insieme per Carcare" ha presentato un'interrogazione per chiedere alcuni chiarimenti a riguardo.

"Alcuni cittadini volontari, regolarmente iscritti secondo le normative prefettizie e tra i fondatori del gruppo comunale di controllo di vicinato, ci hanno contatto per informaci dell'ormai semestrale inattività e della sospensione delle attività di segnalazione nella chat telefonica", spiegano dalla minoranza.

"Il comune di Carcare è stato uno dei primi in Val Bormida ad adottare tale iniziativa, realizzata in conformità alle linee guida della Prefettura di Savona e concordata con le forze dell'ordine attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa".

"In altre realtà, come Savona e Loano, il protocollo d'intesa con la Prefettura viene rinnovato periodicamente. A Carcare, nonostante il recente impegno 'forzato' da parte dell'amministrazione comunale, con relative promesse, questo non avviene. Probabilmente manca una reale volontà di proseguire".

"Forse all'amministrazione Mirri non piace il servizio di controllo di vicinato, magari perché è stato istituito dalla precedente amministrazione - concludono dall'opposizione - Se così fosse, sarebbe opportuno che lo dichiarasse chiaramente, evitando di fornire 'bugie politiche' a coordinatori e ai volontari".