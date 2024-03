"Buone maniere contemporanee": A Borghetto S. Spirito la conferenza dell'Unitre con Saba Wesser

conferenza della poliedrica event manager Saba Wesser, che condividerà alcuni semplici e pratici consigli per imparare a destreggiarsi con eleganza e disinvoltura in ogni situazione, evitando lo stress dell’improvvisazione e le cadute di stile.

"Imparare un comportamento consono in ogni situazione, formale o informale, aiuta ad avere maggiore successo nella vita e soprattutto a distinguersi e a essere ricordati - spiega l’Assessore alla Cultura Carolina Bongiorni - Alcune semplici “istruzioni” per capire come essere eleganti ed educati in tutte le situazioni della vita quotidiana, così come nelle occasioni speciali".