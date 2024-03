Un omaggio alla tradizione per il Genoa: ecco la quarta maglia firmata Kappa

Passione, tecnica e appartenenza alla squadra, unite alla tecnologia Kombat Pro, si mettono al servizio dell’identità e della storia. C'è il racconto di una collaborazione ricamata di successi tra Kappa e Genoa nella nuova quarta maglia del Grifone, presentata stamani a Milano al BasicVillage dell'azienda torinese dov'è stata allestita un’esposizione di maglie del passato targate dal marchio che ha vestito il club più antico d'Italia dalla fine degli anni Novanta quindi dal 2019 al 2022 e di nuovo da questa stagione.

La maglia riprende l’estetica anni ’90 adottata nella prima maglia della stagione 1999-2000. Sul fronte sono raffigurati lo stemma del club e dello sponsor, mentre sulle maniche è presente l'iconico logo "Omini in successione", segno distintivo dell'azienda torinese. Gli inserti sono invece blu con una striscia gialla sia sulle maniche sia sul colletto, quest’ultimo impreziosito anche da un bottone per garantire comodità. I pantaloncini abbinati sono rossi, a richiamare uno dei colori identitari del club di calcio più longevo nel panorama nazionale.

Per quanto invece riguarda i materiali, la maglia è composta di poliestere riciclato ed elastan, e le cuciture sono in nylon stretch per dare ancora più elasticità e comfort. La tecnologia "Hidroway protection" garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo.

Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per annullare gli sfregamenti sulla pelle e garantire comfort totale.