Albenga 2024, Podio accoglie Roberto Schneck: “La sua competenza un valore aggiunto per tutto il centrodestra unito”

“Voglio ringraziare e dare il benvenuto a Roberto Schneck nel sempre più grande gruppo di cittadini albenganesi che hanno deciso di sostenere la mia candidatura a sindaco di Albenga. Sono felice di avere Roberto in squadra con noi. La sua competenza e la sua esperienza amministrativa saranno un prezioso valore aggiunto per la prossima maggioranza da me guidata. L'arrivo di Schneck rappresenta l'ultimo tassello che completa il quadro del centrodestra, confermando la solidità e la coesione di una coalizione che storicamente ha dimostrato di essere vincente. Ho avuto modo di confrontarmi con Roberto Schneck su diversi temi che riguardano la nostra città e posso dire che c’è piena convergenza di idee. Ora, con il centrodestra più unito che mai, siamo pronti ad impegnarci per il bene di Albenga e dei suoi cittadini. Uniti, si vince”.

Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Jacopo Podio.