Savona, buche nell'asfalto in via Guidobono, un lettore: "Non basta più una palata di asfalto a freddo"

Riceviamo a pubblichiamo questa considerazione di un lettore, il signor Luigi.

"Come ho già segnalato nelle scorse settimane sia ai competenti uffici del Comune che ai Vigili Urbani, il tratto di via B. Guidobono compreso tra via Luigi Corsi e Corso Mazzini in Savona si sta degradando velocemente ci sono parecchie buche ed il manto stradale ormai ha ceduto in più posti credo sarebbe il caso di intervenire in maniera seria ormai a mio modesto parere non basta più la classica 'palata' di asfalto a freddo che oltretutto in poche ore sparisce cospargendo così la strada di ulteriore pietrisco".