Giustenice 2024, Mauro Boetto si ricandida a sindaco: "Il lavoro non è ancora finito"

Mauro Boetto annuncia ufficialmente la sua ricandidatura a sindaco di Giustenice in vista delle prossime elezioni amministrative di giugno. L’attuale sindaco di Giustenice, eletto alla guida del paese per la prima volta nel 2014 e confermato nella tornata del 2019, ha deciso di correre per quello che sarebbe il suo terzo mandato consecutivo.

"E' stata una bellissima esperienza, durante la quale non mi sono mai sentito solo, grazie al sostegno della giunta, dei dipendenti comunali e dei consiglieri della lista “Uniti per Giustenice”, i quali mi hanno sempre appoggiato. Dopo essermi confrontato con la squadra è emersa la forte volontà, condivisa, di proseguire sulla strada tracciata", commenta Boetto.

"La lista attuale sarà in gran parte confermata, con qualche necessario inserimento. Sono molto contento della fiducia accordatami ancora una volta dal gruppo. L’amministrazione pubblica è per me una grande passione, un impegno che porto avanti volentieri e con piacere. Sono pronto a ricoprire ancora questo ruolo con lo stesso entusiasmo di sempre, coadiuvato da maggiore esperienza. Ho deciso di rendermi disponibile alla nuova candidatura, con umiltà, rispetto ed ascolto verso tutti i cittadini. Abbiamo intrapreso un viaggio, dieci anni fa, per il bene del paese e vogliamo continuarlo mettendoci a disposizione della nostra comunità".

"In questi dieci anni, ci siamo impegnati a svolgere numerose opere pubbliche, nonostante le difficoltà incontrate durante questo ultimo mandato, con particolare riferimento alla pandemia da Covid-19. Nello specifico abbiamo intercettato e reinvestito oltre 21 milioni di euro di finanziamenti, in parte provenienti da Regione Liguria, Governo nazionale ed Unione Europea, ed in parte ottenuti mediante l’impiego di importanti risorse comunali. Grazie alla politica "del fare" abbiamo garantito l’esecuzione di numerosi interventi, in primo luogo, anche per impegno economico, quelli riguardanti il patrimonio scolastico e la viabilità, con inaugurazione della nuova strada di collegamento tra la frazione di Pianazzo e la frazione Ranzi di Pietra ligure (casello autostradale)", prosegue.

"L’intervento inerente il patrimonio scolastico (2-6 anni), finalizzato alla costruzione del nuovo polo scolastico (scuola Materna e Primaria di 2,3 milioni di euro e Sezione Primavera 1,3 milioni di euro), ha l’obiettivo di garantire futuri spazi sicuri e confortevoli per i nostri bimbi, motivo per il quale abbiamo voluto cogliere fino in fondo l’occasione di costruire un nuovo polo scolastico per mezzo dei fondi stanziati dal PNRR. Il secondo grande intervento, molto importante per tutta la comunità e relativo alla rete viaria, è stato il completamento e la messa in sicurezza della nuova strada di collegamento fra la frazione di Pianazzo e la frazione di Ranzi – Pietra ligure (casello autostradale). Per la realizzazione dell’opera sono stati stanziati finanziamenti sia da Regione Liguria che dal Ministero dell’Interno per circa 1,5 milioni di euro".

"In questi ultimi difficili anni penso che siano state fornite risposte concrete, di varia natura e non limitate alla gestione emergenziale post-pandemica, tra queste sicuramente l’assistenza sociosanitaria, i servizi, i trasporti, la cultura, il turismo, la sicurezza, la digitalizzazione, i lavori pubblici sono solo alcuni esempi dell’ampio range di interventi di cui ci siamo occupati e per i quali oggi cogliamo i primi importanti risultati. Giustenice è un comune in continua crescita, anche in termini numerici, che possiede tante potenzialità, di cui molte ancora da esprimere compiutamente, un esempio è sicuramente il turismo".

"Da non sottovalutare e meritevoli di monitoraggio costante sono, inoltre, alcune criticità quali la conformazione morfologica del territorio e la sua grande estensione in termini di superficie comunale, senza dimenticare la popolazione sempre più anziana - conclude Boetto - La sfida è continua e stimolante ed io, insieme alla mia squadra, sono pronto a coglierla, profondendo il mio impegno in tutela di questo territorio e di questa comunità che amo e che ho nel cuore".