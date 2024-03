Genoa, col Frosinone sarà anche gara di solidarietà: il Gruppo Distinti per la Gigi Ghirotti contro il cancro

Sarà gara di solidarietà tra i tifosi del Genoa quella lanciata dal "Gruppo Distinti" per la prossima partita casalinga di sabato 30 marzo, in occasione della sfida al Frosinone.

A partire dalle ore 13, i membri del gruppo nato nel 2022 saranno all'ingresso dell'omonimo settore lato Gradinata Nord (in fondo alla scalinata a fianco del ristorante Edilio) per vendere, al costo di 10 euro, le sciarpe con la scritta "F*ck the cancer", il cui ricavato sarà interamente devoluto, al netto dei costi di produzione, alla Fondazione Gigi Ghirotti per la lotta ai tumori.