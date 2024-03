Il Molo 8.44 di Vado aspetta i bimbi venerdì 29 e sabato 30 marzo

Questo venerdì 29 e sabato 30 marzo appuntamento immancabile al Molo 8.44, il proprio shopping center preferito.

Dalle 15:30 alle 17:30 di entrambe le giornate, il Molo 8.44 ospiterà una serie di eventi speciali dedicati ai più piccoli, garantendo un weekend indimenticabile per tutta la famiglia. L’evento è possibile grazie alla collaborazione con l’ASD Il Giardino dei Sogni di Savona.

Per i piccoli amanti dell'avventura, saranno disponibili giochi in stile luna park mentre per bimbi e ragazzi creativi non deluderanno i laboratori di decorazione pasquale.

"È ora di unirsi alla festa: vi aspettiamo numerosi per due giornate di divertimento e creatività in attesa della Pasqua" dicono dalla direzione del Molo 8.44.