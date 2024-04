Savona, il Teatro Chiabrera monumento nazionale. Bozzano (Lista Toti): "Un riconoscimento importante"

“Ottima notizia l'inserimento del Chiabrera nell'elenco dei Teatri considerati Monumento nazionale. Una notizia per la quale ci teniamo a ringraziare Ilaria Cavo, che ha presentato l'emendamento decisivo al testo di legge all'esame della Commissione Cultura, che ha raccolto il parere favorevole in attesa della votazione della prossima settimana. E' stata infatti l'iniziativa della parlamentare di Noi Moderati, coordinatrice della Lista Toti, a far inserire il nostro storico teatro tra quelli che verranno inseriti nell'emendamento finale del relatore come teatri nazionali e verranno promossi e tutelati a livello nazionale".

Così Alessandro Bozzano, capogruppo della Lista Toti in consiglio regionale, commenta la notizia dell'inserimento del Teatro Chiabrera di Savona tra quelli per i quali verrà riconosciuto il valore di “monumento nazionale”.

"Il Chiabrera risponde infatti appieno ai criteri individuati di una storia ultracentenaria. Per l'intera provincia di Savona si tratta di un riconoscimento importante, ma anche un'ottima occasione per valorizzare a livello artistico e culturale la nostra offerta” ha spiegato Bozzano.

“In vista della definizione dei criteri in base ai quali verranno ammessi i teatri storici a questo elenco (ovvero avere almeno cento anni e produrre spettacolo dal vivo finanziato dalla stato o essere edificio storico) del quale faranno parte il Carlo Felice e diverse strutture genovesi, ho voluto porre l'attenzione su autentici gioielli che nelle diverse province della Liguria non potevano rischiare di essere escluse da questa lista – conferma Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati e coordinatrice della Lista Toti - Il Teatro Chiabrera di Savona, il Civico della Spezia e il Teatro Sociale di Camogli meritano questa attenzione e, grazie a questa proposta emendativa, saranno così inseriti nell'elenco finale che il relatore proporrà e quindi riconosciuti per il valore di quanto metteranno in scena ma anche per la loro struttura architettonica e la loro storia. Cittadini e turisti potranno accedervi per assistere a uno spettacolo, così come per ammirarne la bellezza”.