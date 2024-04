Il Frosinone per chiudere (quasi) i conti salvezza poi, per il Genoa, vista sul futuro: da mister Gilardino in giù

Mister Gilardino, in attesa di rinnova: il suo nome uno dei più gettonati per il prossimo mercato degli allenator

Da un lato la certezza di poter contare, davanti, sulla spinta propulsiva di due giocatori in grande stato di forma e che, se messi nelle giuste condizioni, possono essere determinanti. E parliamo di Retegui e Gudmundsson, tornati dai rispettivi impegni con un bottino complessivo di ben sei reti (due per l'italoargentino, ben quattro per il gioiellino islandese). Dall'altro lato l'incertezza di un futuro ancora da scrivere per la prossima stagione, a partire dalla guida tecnica della squadra con le sirene di mercato che già hanno cominciato a cantare per mister Gilardino.

Così, e con un'infermeria tornata ad avere purtroppo buone presenze, torna in campo dopo la sosta il Genoa per sfidare il Frosinone al "Ferraris" (ore 15, arbitro Sacchi di Macerata) e provare a chiudere già quasi virtualmente i discorsi salvezza: vincere porterebbe il Grifone a quota 37 in classifica, un bottino che negli ultimi dieci campionati ha significato permanenza nella massima serie in addirittura otto occasioni.

"Essere esigenti con se stessi" il mantra del tecnico Alberto Gilardino in questo finale di stagione dove il Grifone, al momento, si trova in un limbo di metà classifica che lascia l'opportunità di guardare già al domani, alla prossima stagione. E proprio in vista di quest'ultima, il destino dello stesso tecnico in scadenza di contratto a giugno è uno dei ritornelli che con ogni probabilità accompagnerà gli ultimi mesi di stagione genoana.

Il valzer delle panchine è già iniziato da tempo, quello del biellese è uno dei nomi forti e in rampa di lancio dopo l'ottima stagione fin qui interpretata dal suo Genoa. Luciano Moggi si è sbilanciato dandolo già per certo alla Fiorentina, dove lascerà Italiano, qualcuno parla di Monza o Torino, addirittura da radiomercato è uscito anche il nome del Napoli. Sirene che non nega il diretto interessato: "Sono molto schietto: è da un anno e mezzo he parlo con società e direttore sportivo, c’è un rapporto di chiacchiere e parole per quanto riguarda gli aspetti tecnici e di squadra. In questo momento non c’è ancora un appuntamento fisso, io ho dato la mia disponibilità e questo deve essere chiaro a tutti. L'obbiettivo è finire nel modo migliore [..] È normale che se un allenatore o un giocatore è a scadenza di contratto ci siano voci. Un aspetto importante, anche nel momento in cui mi siederò con la società, sarà l’aspetto tecnico. Voglio e vorrò capire naturalmente quali saranno gli obiettivi della società in uscita e quali in entrata. Questo è chiaro".

Tanti quindi i temi e i nomi in particolare sul banco. Tra questi, ad esempio, possibile quello di Vitinha (che non ci sarà coi ciociari al pari di Martin, Cittadini ed Ekuban, oltre al lungodegente Matturro) da riscattare dall'Olympique Marseille, ma anche di Gudmundsson e Retegui, un orgoglio al pari degli altri nazionali Malinovskyi, Vasquez e Haps: "Penso sia grande merito loro e dei ragazzi che sono rimasti qui, che contribuiscono quotidianamente e in settimana a migliorare il percorso di chi va in nazionale, ad esaltare le loro caratteristiche".

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Spence; Retegui, Gudmundsson. Allenatore: A. Gilardino