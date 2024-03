Meteo, domenica di Pasqua con forti perturbazioni

Liguria interessata da due rapidi, ma intensi, sistemi frontali, Pasqua caratterizzata da tempo perturbato con fenomeni anche di forte intensità.

Queste le previsioni meteo elaborate da Limet per la giornata di oggi, domenica 31 marzo 2024.

Avvisi

rovesci e temporali di forte intensità. Terreni saturi, possibili frane e smottamenti.

Venti fino a forti dai quadranti meridionali, in ulteriore rinforzo serale.

Cielo e Fenomeni

mattinata che si aprirà con cieli molto nuvolosi o coperti su tutto il territorio regionale, con la possibilità di piogge e qualche locale temporale. Fase generalmente asciutta accompagnata da qualche schiarita nelle ore pomeridiane, se non per alcuni rovesci nelle aree interne, mentre tra la sera e la successiva notte è atteso un nuovo peggioramento, a partire dall’Imperiese e in estensione verso levante. Altamente probabili fenomeni intensi, che potranno localmente assumere carattere temporalesco.

Sulle Alpi Liguri neve oltre i 1500-1700 metri in mattinata, poi a quote più elevate.

Venti

moderati con raffiche fino a forti dai quadranti meridionali, in ulteriore rinforzo serale.

Mari

da mosso a molto mosso, in aumento fino ad agitato in serata.

Temperature

in calo, specie le massime.

Costa: Min: +10/+14°C – Max: +14/+18°C

Interno: Min: +4/+10°C – Max: +9/+15°C