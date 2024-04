Notte di lavoro intenso per i vigili del fuoco, chiamati all'azione in risposta agli effetti della pioggia. Numerose chiamate sono giunte al numero unico per le emergenze.

Allagamenti e alberi caduti a causa del forte vento hanno messo a dura prova la prontezza e la determinazione dei soccorritori.

L'area più colpita è stata il ponente savonese, in particolare le zone di Andora e l'albenganese.