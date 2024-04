Andora, Pasquetta con l'atteso concerto dei The Sun

Confermato per lunedì 1 Aprile l'atteso concerto dei The Sun la christian rock band italiana conosciuta in tutta Europa che ha al suo attivo 1000 concerti, che si esibirà ad Andora, lunedì, alle ore 17.00, in piazza Santa Maria. Ingresso libero. Il concerto è organizzato dal Comune di Andora e dalla Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria.

I The Sun hanno raggiunto un successo internazionale che ha permesso loro di affermarsi tra i gruppi punk rock della scena italiana di inizio millennio: fama che nel 2004 ha valso loro il riconoscimento da parte del M.E.I. di "Migliore punk band italiana all'estero".

Hanno preso parte a centinaia di tour e festival internazionali, facendo da spalla a gruppi affermati della scena alternative mondiale, quali The Cure, Misfits, AFI, NOFX, Pennywise, Ska-P, The Vandals, Sick of It All, OK Go[12].

Nel 2009, in seguito a una svolta spirituale, hanno cambiato il nome in The Sun e hanno iniziato a comporre in italiano testi più positivi e riflessivi.

Sono diventati una delle formazioni più influenti del Christian rock in Italia, arrivando a suonare davanti ai papi Benedetto XVI e Francesco e unendo l'attività musicale con l'impegno sociale.