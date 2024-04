“Invito ad un pranzo armonico. Musica e cibo tra XV e XVII secolo”: a Finalborgo una conferenza con audizioni

Proseguono le iniziative organizzate dalla Sezione Musicale di Conservazione della Biblioteca Mediateca Finalese. Per il quinto appuntamento, sabato 6 aprile alle ore 16.30 a Palazzo Ricci in Finalborgo, si terrà una conferenza con audizioni musicali dal titolo “Invito ad un pranzo armonico. Musica e cibo tra XV e XVII secolo”. Relatore sarà, per la seconda volta quest’anno, Stefano A.E. Leoni, musicologo, già docente presso il Conservatorio di Torino, le Università di Torino e Urbino.

Come spiega lui stesso, la conferenza sarà articolata similmente a “un pranzo musicale in tre portate: l’iconografia musicale (il banchetto), la musica antica in cucina, la muta danza del trinciante”.

Come d’abitudine, per le iniziative organizzate dalla Sezione Musicale di Conservazione, l’esposizione sarà accompagnata da immagini e dall’ascolto di una selezione di musiche.

L’ingresso è libero.