Savona, l'onorevole Fiano presenta il libro "Sempre con me, le lezioni della Shoah"

Mercoledì 3 aprile alle ore 17, presso la Sala Rossa del comune di Savona, la Sezione Aned ets di Savona-Imperia, con il patrocinio del Comune di Savona e del Comitato Antifascista, organizza la presentazione dell'ultimo libro scritto da Emanuele Fiano dal titolo "Sempre con me, le lezioni della Shoah". Dopo i saluti da parte del sindaco di Savona, Marco Russo, e dell'assessore alla Cultura, Nicoletta Negro, seguirà la presentazione del libro con un dialogo tra l'autore e Renata Barberis, moderatrice dell'evento.

Emanuele Fiano, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Fossoli, ritorna a Savona dopo l'incontro avvenuto in occasione del Giorno della Memoria dello scorso 30 gennaio alla Sala della Sibilla, insieme agli studenti degli Istituti Superiori della Provincia di Savona, per consolidare con questa iniziativa la candidatura della Città di Savona a Capitale della Cultura 2027.

Il libro scritto da Emanuele Fiano, figlio di Nedo Fiano, l'unico sopravvissuto della sua famiglia ai campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau e Buchenwald, non intende solo mantenere vivo il ricordo della deportazione del padre e di tutta la sua famiglia, con altri libri pubblicati nel 2020 ("Il profumo di mio padre") e nel 2022 ("Ebreo"), ma vuole anche lasciare una testimonianza diretta come familiare, soprattutto ai giovani e al mondo della scuola. Da diversi anni, infatti, continua il suo operato nelle scuole per ricordare le vittime della Shoah e tutti i deportati che dai lager non fecero più ritorno.

Prima dell'evento del pomeriggio, l'On.le Fiano incontrerà la mattina alle 9:30 gli studenti dell'Istituto Falcone di Loano, i quali gli presenteranno il progetto realizzato del Museo della Memoria virtuale. "Ringraziamo la libreria Ubik per la collaborazione", commentano gli organizzatori.