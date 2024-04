Albenga, una nuova automedica per il 118: sarà dedicata al dottor Matteo Grollero “Megu”

25esimo anniversario di attivazione del servizio di automedica Sierra 2 e inaugurazione di un nuovo mezzo dislocato ad Albenga dedicato al dottor Matteo Grollero: doppia importante cerimonia sabato 6 aprile alle 16 di fronte alla sede della Croce Bianca di Albenga, in piazza Petrarca.

Si partirà con i saluti del presidente Dino Ardoino e delle autorità che interverranno. Seguirà un ricordo del medico Grollero, per anni in servizio presso il 118 ingauno. Alla sua morte, ha lasciato il segno nei cuori dei colleghi di Sierra 2 e dei militi delle pubbliche assistenze che hanno collaborato con lui e che chiamavano amichevolmente "Megu". S.E. Mons. Guglielmo Borghetti Vescovo della Diocesi Albenga-Imperia benedirà poi il mezzo e, in chiusura, un riconoscimento agli autisti volontari del servizio dell’automedica e un rinfresco per tutti i presenti.

In seguito alla nascita in data 1° Luglio 1995 del sistema di Emergenza Territoriale 118, Savona Soccorso, con lo scopo di coordinare e gestire le richieste di soccorso sanitario garantendo l’invio tempestivo dei mezzi idonei, si rende necessario realizzare un completo sistema di soccorso con l’impiego di una automedica con attrezzature portatili e operatori sanitari qualificati da impiegare direttamente sul luogo degli interventi, tutti i giorni, 24 ore su 24.

Questa essenziale figura presente a Savona e prevista anche sul nostro territorio dal piano sanitario locale, ritardava ad essere realizzata per motivi principalmente economici.

Ancora una volta, però, la Croce Bianca di Albenga odv, grazie ai suoi dirigenti, in particolare del direttore dei Servizi Silvio Tentoni e allora responsabile del coordinamento Anpas Dino Ardoino, e del presidente dottor Sebastiano Gandolfo, si fece promotrice di iniziative che stimolassero la Regione Liguria, costringendola ad intervenire nel merito.

Nel 1998 viene acquistata dalla Croce Bianca di Albenga odv la prima automedica “Sierra 2” guidata dai volontari, grazie anche all’aiuto delle Croci Bianche di Alassio, Andora e Laigueglia. Tuttavia, il servizio stenta a partire, per le difficoltà esistenti nell’Asl 2.

Le pressioni esercitate in seguito da S.E. Mons. Vescovo Mario Oliveri e dall’allora presidente regionale Anpas Tea Benedetti, finalmente, ottengono lo scopo e il 1° agosto 1999 prende avvio presso la Croce Bianca di Albenga odv il servizio di automedica che vede coinvolti sul mezzo, oltre all’autista volontario, un medico ed un infermiere professionale dipendenti dal 118 di Savona. Dopo la costruzione del nuovo Ospedale il servizio viene trasferito nella sede del nuovo nosocomio nei locali a fianco al Pronto soccorso.

Questo servizio che opera sul territorio da Andora a Ceriale e tutto entroterra compreso, garantisce un intervento qualificato a supporto dei nostri mezzi di soccorso nei casi più gravi e delicati, e ha significato la salvezza di molte persone.