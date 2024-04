Crea scompiglio in un bar, oppone resistenza agli agenti e danneggia l’auto di servizio: arrestata

Nella serata di ieri, il personale della Squadra Volanti ha tratto in arresto una quarantenne italiana, con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato e porto di oggetti atti ad offendere. L'operazione rientra nell'ottica della costante attenzione alla prevenzione e al controllo del territorio attuata dal Questore di Savona.

I poliziotti sono intervenuti a seguito della segnalazione, da parte del titolare di un bar del centro cittadino al 112 NUE, di una persona molesta. La donna, già nota ai poliziotti delle Volanti, ha mostrato da subito un atteggiamento ostile ed aggressivo che ha culminato, durante l’accompagnamento in Questura, con il danneggiamento aggravato dell’autovettura di servizio.

La quarantenne, a seguito di perquisizione personale, è stata inoltre trovata in possesso di un coltello e di un cacciavite.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che le Volanti sono intervenute in una via cittadina per una lite tra una coppia, entrambi soggetti conosciuti agli operatori. Successivamente la donna è entrata in un bar chiedendo da bere e il rifiuto da parte del titolare l'ha fatta andare su tutte le furie, al punto da rendere necessario l’intervento delle Volanti.

Dopo l’arresto, la donna è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.