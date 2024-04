Finalborgo, la basilica di San Biagio apre le porte al primo concerto di Lucrezia Ferrara

Aprirà le sue porte alla giovane pianista finalese Lucrezia Ferrara la basilica di San Biagio a Finalborgo il prossimo venerdì 5 aprile, alle ore 21, per il suo primo concerto da solista.

La giovane "luppina", termine che il suo maestro Alberto Luppi Musso ha affettuosamente coniato per i suoi allievi, ha già ottenuto un ottimo successo sulle piattaforme digitali dove sono disponibili i suoi lavori musicali con un apprezzamento anche internazionale in Stati Uniti, Giappone e Canada.

Lucrezia eseguirà un programma che include composizioni del suo maestro, tra cui "Skyline", scritto appositamente per lei, ma anche brani classici di Vivaldi e Jenkins, oltre a una sua composizione originale dal titolo "L'invisibile".

Ogni pezzo sarà introdotto da un testo poetico, a cura di Zuzana Core, anch'ella "luppina", che contribuirà all'evento con interpretazioni tratte dall'opera rock "Jesus Christ Super Star" di Lloyd Webber e Rice, accompagnata dallo stesso Maestro Luppi Musso.

Un concerto a ingresso libero che porterà sul palco quindi non solo il talento artistico dei "luppini" degli allievi del Maestro Luppi Musso, che non solo si dedica all'insegnamento della musica ma estende la sua attenzione all'ambito corale e teatrale, affermandosi come punto di riferimento nel panorama musicale del ponente ligure, ma pure la loro versatilità.